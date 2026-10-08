CHP Sözcüsü Sarı Osmaniye\'de fıstık üreticisinin mazot sorununu dinledi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı Osmaniye'de fıstık fabrikasını gezdi. Üreticilerle biraraya gelen Sarı'ya, fıstık üreticisi aynı zamanda tüccarı olan Murat Karataş, sıkıntılarını anlattı. Fıstık üreticisi "Tarım girdilerinin maliyetinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Geçen yıl 38 lirayla almaya başladığımız mazotu bugün 100 alıyoruz" dedi.

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Osmaniye'de fıstık fabrikasını ziyaret etti. CHP Osmaniye İl Başkanı Rıza Tekerek ve Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı Av. Muhammet Güloğlu'nin eşlik ettiği ziyarette, fıstık üreticisi aynı zamanda tüccarı olan Murat Karataş yaşanan sıkıntıları anlattı.

"Fıstığı üretiyoruz tüccarına veriyoruz ama satamıyoruz" diyen işletme sahibi Murat Karataş şunları söyledi:

"Fıstığın desteği yok. Bununla alakalı girdi maliyetlerimiz artıyor. Geçen yıl mazota 38 lirayla başladık şuan 100 liraya yaklaştı. Biz bu fıstığı mazotla üretiyoruz. Mazot olmazsa traktör yürümüyor. Traktör yürümezse biz bu fıstığı meydana getiremiyoruz. Gübre maliyeti, işçilik maliyeti bunların hepsi bu sene bizim üretimimizin şuan ki fiyatların 20 lira altındayız. Verim 400 kilogram olsa verim bugün 60 liradan alınıyor. Toplam 24 bin lira. Bunun bize maliyeti zaten 30 lirayı buluyor. Maliyetin altında. Biz bunu üretiyoruz tüccarına veriyoruz satamıyoruz. Para tahsilatlarında çok büyük sorunlarımız var. En büyük sıkıntımız şuan bütün esnafın en büyük sıkıntısı para yok. Ne yapmamız gerekiyor. Malımızı aşağı fiyattan satmamız gerekiyor. Parayı döndürmek için ürünü herkes gibi daha aşağı satıyoruz. Bu kezde zararına satıyoruz. Bizim malımız dünya piyasasının çok çok üstünde. Bunu dışında bizim bunu üretip yurtdışına satma şansımız yok. Dünya piyasasındaki fiyat 1700 dolarlardan bahsediliyor. Bugün 50 lira olsa 85 lira yapar. Dünyadaki yer fıstığının fiyatı bu. Nasıl satacaz. Tarım girdilerinin maliyetinin aşağılara çekilmesi gerekiyor." dedi.

Üreticiyi dinleyen Sarı, Türkiye'nin tarım işine bir stratejik sektör gözüyle bakması gerektiğini söyledi. Sarı "Artık bunun bir güvenlik sorunu olarak algılanması lazım" dedi. Devletin konuya yaklaşımının yetersiz olduğunu söyleyen Sarı, "Destekler yetersiz, süspansiyonlar yetersiz" ifadesini kullandı:

Müslim Sarı şunları söyledi:

"Tarım Türkiye'de çok stratejik bir sektör. Herhangi bir sektör değil. Tarım sadece üretim sektörü değil aynı zamanda gıda güvenliği açısından da önemli. Türkiye 100 milyon insanını beslemek zorunda. Eskiden kendi kendine yeten ülkelerden biriydi şimdi ithalat yapmak zorunda kalıyor. Birde bu iklim krizi sebebiyle bu kuraklık sebebiyle tarım çok daha önemli bir hale geldi. Dünya nüfusu artıyor. Türkiye'nin artık bu tarım işine bir stratejik sektör gözüyle bakması lazım. Artık bunu bir güvenlik sorunu olarak algılaması lazım. Şimdi Devletin, kamunun, hükümetin bu konuya yaklaşımı maalesef yetersiz. Tarımın en büyük sorunlarından biri planlama yok. Destekler yetersiz, süspansiyonlar yetersiz. Hele ki şimdi bir de bu savaş sebebiyle petrol fiyatları mazot fiyatları gibi bütün girdi maliyetleri yükseldi.

Sadece bu üründe değil belki ama genel olarak bir bolluk yılı olduğu için, ürün çok olduğu içinde fiyatlar artamıyor. Onunda etkisi var. Maliyetler ciddi şekilde baskı oluşturuyor. Biraz önce söylediniz orada çok önemli. Finansal olarak kendini çeviremiyor. Mesela sen şimdi bu ürünü aldın. Aslında bu ürünü hemen satmak zorunda değilsin. Beklersen kışa doğru bunu depolayıp daha yüksek fiyata satabilirsin ama senin ödemelerin var. Kısa vadede ödeme yapman gereken ödemeler var. Bunları nasıl ödeyeceksin. Ürünü mecburun yok fiyatına satacaksın. Çok düşüğe satıyorsun. Finansal erişim olarak artırılması lazım. Yani üretimden pazarlamaya kadar, finansa kadar topyekün planlaması lazım.

Gerçekten ben tadına da baktım fıstıkta çok güzel bir fıstık Osmaniye fıstığı. Galiba Türkiye'de bir numara. Türkiye'nin yaklaşık % 90'ını burası karşılıyor. Buradan biz yine yetkililere seslenelim. Fıstıkçıları kendi kaderine terketmeyelim. Kendi haline bırakmayalım. Fıstık bu bölge için de önemli. Destekleyelim. Biz CHP olarak bu konuyu gündeme getireceğiz. Milletvekili arkadaşlarıma söyleyeceğim, parlamento kürsüsünden de bunu dile getireceğiz."