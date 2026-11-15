CHP Sözcüsü Sarı ve Erbay, tedavisi süren Pendik İlçe Başkanı Ekren'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP Sözcüsü Sarı ve Erbay, tedavisi süren Pendik İlçe Başkanı Ekren'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Sarı ve Erbay, tedavisi süren Pendik İlçe Başkanı Ekren\'i ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ile Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, trafik kazası sonrası tedavisi süren CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'i hastanede ziyaret etti. Sarı, ailesinden bilgi aldıklarını ve Ekren'in sağlığına kavuşmasını dilediğini belirtti.

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisi devam eden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'i hastanede ziyaret etti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ile birlikte, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisi devam eden Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşım Abidin Ekren'i hastanede ziyaret ettik. Ailesiyle görüşerek sağlık durumuna ve tedavi sürecine ilişkin bilgi aldık. Abidin Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yeniden aramızda olmasını yürekten diliyorum. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var abim. Kalbimiz seninle, güzel haberlerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel HaberlerMüslim SarıPolitikaTrafikPendikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
Wanda Nara’dan Icardi’nin sevgilisine ağır sözler Ağza alınmayacak ifadeler kullandı Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
14:50
TikTok rezaletleri bitmiyor Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:34
Özgür Özel’in yeni A takımı belli oluyor İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 15:01:08. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Sarı ve Erbay, tedavisi süren Pendik İlçe Başkanı Ekren'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android