CHP Sözcüsü Sarı ve Erbay, tedavisi süren Pendik İlçe Başkanı Ekren\'i ziyaret etti

(İSTANBUL) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisi devam eden CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'i hastanede ziyaret etti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ile birlikte, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisi devam eden Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşım Abidin Ekren'i hastanede ziyaret ettik. Ailesiyle görüşerek sağlık durumuna ve tedavi sürecine ilişkin bilgi aldık. Abidin Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yeniden aramızda olmasını yürekten diliyorum. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var abim. Kalbimiz seninle, güzel haberlerini bekliyoruz."