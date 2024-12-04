CHP Sözcüsü Yücel'den Hamza Dağ'a Sert Tepki - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel'den Hamza Dağ'a Sert Tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın İzmirli belediye başkanları hakkında sarf ettiği sözlere karşı çıktı. Yücel, İzmirlilerin kime güveneceğini çok iyi bildiğini ve seçimlerde kazananın hep İzmirliler olduğunu vurguladı.

04.12.2024 22:26  Güncelleme: 23:18
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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, " İzmir'e hizmet değil sadece bahane ürettikleri için Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'i Cemil Tugay'ı bir İzmirli olarak sevmiyorum" sözlerine tepki gösterdi. Yücel, "İzmirli kimi seçeceğini, kime güveneceğini çok iyi biliyor. O yüzden siz kaybettiniz, sizin sevmedikleriniz kazandı ve kazanmaya devam edecek!" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'nin seçimleri kazanamadığı için İzmir'i sevmediğini, bu nedenle de İzmir Körfezi için adım atmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dağ, Mynet internet sitesine verdiği röportajda; "Biri 13 yıl, biri 5 yıl biri de yaklaşık 1 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı koltuğunu işgal ederek İzmir'e hizmet değil sadece bahane ürettikleri için Aziz Kocaoğlu'nun Tunç Soyer'i Cemil Tugay'ı bir İzmirli olarak sevmiyorum." yanıtını verdi.

Dağ'ın bu açıklamasına cevap CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Yücel, Dağ'ın eleşterdiği belediye başkanlarıyla daha önce görüştüğünü hatırlattı.

Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

"'Aziz Kocaoğlu'nu, Tunç Soyer'i, Cemil Tugay'ı sevmiyorum…' Bu nasıl bir söz Sayın Hamda Dağ? Geçmişteki paylaşımlarınız hiç öyle demiyor ama… Belki farkındasınız belki değilsiniz ama samimiyetsizlik ve riyakarlıkta suçüstü oldunuz! Aynı samimiyetsizliği ve riyakarlığı İzmir'e ve İzmirlilere de her fırsatta gösteriyorsunuz.

Ha bu arada Aziz Kocaoğlu İzmir'e 15 sene hizmet etmiş ve birçok eser bırakmış, Tunç Soyer Seferihisar'a 10 sene, İzmir'e 5 sene hizmet etmiş ve yine birçok eser bırakmış, Cemil Tugay ise Karşıyaka'ya 5 sene hizmet etmiş, İzmir'e de 9 aydır hizmet eden ve birçok eser bırakacak olan, her biri görevini onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle yerine getiren değerli insanlardır. Sevsen ne olur, sevmesen ne olur?

İzmirlinin böyle yanar döner siyasetçiyle, böyle takiyeciyle, dün 'ak' dediğine bugün 'kara' diyenle, yüze gülüp arkadan konuşanla hiç işi olmaz. İzmirli kimi seçeceğini, kime güveneceğini çok iyi biliyor. O yüzden siz kaybettiniz, sizin sevmedikleriniz kazandı ve kazanmaya devam edecek!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel'den Hamza Dağ'a Sert Tepki - Son Dakika

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