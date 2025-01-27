CHP Sözcüsü Yücel'den İmamoğlu'na Destek Açıklamaları - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Yücel'den İmamoğlu'na Destek Açıklamaları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ve açılan soruşturma ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Yücel, AKP iktidarını kaybedeceği korkusu yüzünden kirli oyunlara başvurmakla suçladı.

27.01.2025 13:10  Güncelleme: 14:38
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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, 'CHP'li belediyeler aleyhine ısmarlama rapor yazsın diye' dosya dosya gezdirilen bilirkişi ile ilgili açıklamaları yargının içler acısı halini ve AKP iktidarının meşruiyetini kaybettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İktidarını kaybedeceği korkusu ve kaygısıyla her türlü kirli oyundan, tuzaktan ve kumpastan medet uman AKP iktidarına ilk sandıkta son vereceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu sabah düzenlediği basın toplantısındaki "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına resmi X hesabından tepki gösterdi.

Yücel'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, 'CHP'li belediyeler aleyhine ısmarlama rapor yazsın diye' dosya dosya gezdirilen bilirkişi ile ilgili açıklamaları yargının içler acısı halini ve AKP iktidarının meşruiyetini kaybettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında daha basın toplantısı bitmeden soruşturma açılması ise iktidarın gözünü ne kadar kararttığını göstermiştir. Bedeli ne olsun haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. İktidarını kaybedeceği korkusu ve kaygısıyla her türlü kirli oyundan, tuzaktan ve kumpastan meden uman AKP iktidarına ilk sandıkta son vereceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Deniz Yücel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Yücel'den İmamoğlu'na Destek Açıklamaları - Son Dakika

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