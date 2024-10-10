CHP Sözcüsü Yücel'den Ticaret Bakanı Bolat'a İsrail İddiaları Üzerine Sorular

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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, "İsrail ordusunun demir-çelik gereksinimini Türk şirketlerinden karşıladığı iddiası doğru mudur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li siyasetçiler, Netanyahu için 'katil', 'soykırımcı', 'yeni Hitler', 'Yahudi Nazi' gibi ifadeler kullanırken, Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlere yönelik provokatif eylemler ve boykot kampanyaları engellenmezken, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere siviller bombalar altında yaşam savaşı verirken, iktidarınızın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialar karşısındaki sessizliğinin sebebi nedir" sorularını sordu.

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye'nin Filistin üzerinden İsrail ile çelik ihracatını sürdürdüğünü iddia etmişti. Haberde, Filistin ile geçen yılın ilk dokuz ayında 587 bin dolar olan çelik ihracatının bu yılın ilk dokuz ayında 86 milyon 790 bin dolara çıktığı, Türkiye ile Filistin arasındaki çelik ihracatının yüzde 14 bin 676 oranında artmasının akıllara "Filistin üzerinden İsrail ile ticaret devam mı ediyor" sorusunu getirdiği ifade edilmişti.

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel bu iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Yücel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Yücel, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Her ne hikmetse Türkiye ile Filistin arasındaki ihracatın çok büyük oranda arttığını görüyoruz. Filistin savaşın ortasında, yangın yeri bir ülkeyken nasıl oluyor da demir, çelik, mermer, kablo ihraç edebiliyor. Acil insani ihtiyaçların bile havadan ulaştırıldığı Filistin, demir-çelik ihraç ediyor öyle mi? Ve buna inanmamızı bekliyorlar. Yarın bomba patlamayacağının garantisinin olmadığı bir yere, hiç kimse yeni bir şey inşa etmez. Savaş bitti de haberimiz mi yok? Filistin kalkınmaya başladı, yıkılan kentlerini yeniden inşa etmeye başladı da haberimiz mi yok? AKP, Gazze zulmünü görmezden gelip dünyalıklarını yapmaya devam eden zalimlerin iktidarı olarak tarihe geçecektir.

"AKP iktidarı, Gazze Mitingi düzenleyip sokaklara kola dökerken AKP-İsrail ile ticaretini devam ettirebiliyor"

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırıları durmaksızın devam ederken patlayan bombalar, ölen çocuklar ve İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm; AKP'nin İsrail ile ticaretine engel olamamıştı. AKP hükümeti hem ticarete devam ediyor hem de inkar ediyordu. Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye'nin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldığı açıklamasıyla aynı zamanda ortada var olan bir ticaretin de olduğunu itiraf etmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin 'Katliamı kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke' sözleri, dün gibi aklımızdayken tüm bu iki yüzlülüklere bir yenisi daha eklendi. Türkiye ile Filistin arasındaki demir çelik ürünlerindeki ihracat artışı, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklamaya muhtaç bir konudur. İhracatı yapılan bu ürünler Filistin'e mi gidiyor? Filistin insani yardımlara muhtaç bir ülkeyken demiri, çeliği ne yapsın? Bir ayda Türkiye'den İsrail'e 88 gemi gittiği iddia ediyor. Türkiye'den yola çıkan gemilerin belgelerinin Filistin olarak düzenlendiği söyleniyor. Ama Ticaret Bakanlığı bu iddiaları yalanlayacak tek bir açıklama dahi yapmıyor. Buradan anladığımız şudur: AKP iktidarı, Gazze Mitingi düzenleyip sokaklara kola dökerken bir yandan da savaşın bile durduramadığı AKP-İsrail ile ticaretini devam ettirebiliyor."

"İsrail ordusunun demir-çelik gereksinimini Türk şirketlerinden karşıladığı iddiası doğru mudur"

CHP'li Yücel'in Bakan Bolat'a soruları ise şöyle:

"Türkiye ve İsrail arasında ticaret devam etmekte midir? İsrail'in açıkladığı Türkiye ile dış ticaret verileriyle Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ihracat/ithalat verileri arasındaki farkın nedeni nedir? Şiddetli bombardıman altında hayatta kalmaya çalışan, açlıkla mücadele eden Filistinlilere dokuz ayda 86 milyon ABD Doları değerinde çelik satıldığı doğru mudur? İsrail ordusunun demir-çelik gereksinimini Türk şirketlerinden karşıladığı iddiası doğru mudur? İsrail'in ihtiyaç duyduğu ve Azerbaycan'dan gelen petrolün Türkiye üzerinden nakledildiği, bunun karşılığında Türkiye'nin varil başına komisyon aldığı doğru mudur? Türkiye'den hareket eden gemilere önce gümrükte Filistin bayrağı asıldığı ya da teslim adresi olarak Filistin yazıldığı, sonra da limanda ticari malların İsrailli yetkililere teslim edildiği iddiasıyla ilgili olarak Bakanlığınızca şimdiye kadar neden bir açıklama yapılmamıştır? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li siyasetçiler, Netanyahu için 'katil', 'soykırımcı', 'yeni Hitler', 'Yahudi Nazi' gibi ifadeler kullanırken, Türkiye'de yatırım yapan yabancı şirketlere yönelik provokatif eylemler ve boykot kampanyaları engellenmezken, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere siviller bombalar altında yaşam savaşı verirken iktidarınızın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialar karşısındaki sessizliğinin sebebi nedir?"