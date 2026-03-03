Zeynel Emre'den Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki:  Yargıyı Sopa Haline Getiren Bu Anlayışa Teslim Olmayacağız

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının siyasallaştığı bir düzende adalet değil, talimat konuşur. Tanju Özcan'ın tutuklanması hukuki değil, siyasidir. Seçilmiş iradeye vurulan her darbe, sandığa ve milletin egemenliğine yöneliktir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak açıkça ilan ediyoruz: Yargıyı sopa haline getiren bu anlayışa teslim olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti ve millet iradesini sonuna kadar savunacağız." ifadesini kullandı.