CHP, Taşınmaz Özelleştirmesine Dava Açtı

21.05.2026 16:39
CHP, 32 ildeki 71 taşınmazın özelleştirme kararına Danıştay'da dava açtı, itirazlar sürüyor.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Gurbettelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP, çoğunluğu sağlık alanı olan 32 ilde 71 taşınmazın özelleştirme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, şehir hastanelerine ayrılan bütçeye dikkati çekerek, "Şehir hastanelerinin finansmanını üstlenmek için kamu yatırımlarının, kamu alanlarının satışı asla kabul edilemez" dedi.

CHP Sağlık Politika Kurulu üyeleri, 24 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da daca açtı. CHP Sağlık Politika Kurulu üyeleri; Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Samsun Milletvekili Murat Çam ve Türk Tabipleri Birliği önceki dönem başkanı Sinan Adıyaman tarafından yapılan başvurunun ardından Yaman konuya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 ilde 71 taşınmazın 2028 yılının sonuna kadar özelleştirilmesinin öngörüldüğünü, bu alanların büyük bölümünün sağlık alanı olduğunu belirten Yaman, benzer bir kararın 17 Mart'ta alındığını, o kararda da 25 ilde 55 taşınmazın özelleştirilmek istendiğini söyledi.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptıkları açıklamalarla ve komisyonda verdikleri soru önergeleriyle gündeme getirdiklerini söyleyen Yaman, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiklerini, ancak kendilerine "kopyala-yapıştır" yanıtlar verildiğini ifade etti.

"ŞEHİR HASTANELERİNİN FİNANSMANI İÇİN SATILIYOR"

İktidar tarafından, özelleştirmeden elde edilecek gelirin sağlık yatırımları için kullanılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını hatıırlatan Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa sağlık yatırımları için Sağlık Bakanlığı bütçesinde ayrılmış bir pay var. Sağlık Bakanlığı bütçesini Plan Bütçe Komisyonu'nda tartışırken onaylanmış bir payımız mevcut. Bunun için kamu mallarının satışına mı kaldı sağlık yatırımları diye sormamız gerekiyor bu noktada. Şehir hastanelerine Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde 10'u ayrılıyor. Oldukça büyük bir bütçe. Zaten böyle bir bütçe kabul edilemezken, ona ayrılan bu pay neden sağlık yatırımlarına ayrılmıyor? Bu önemli bir soru."

2025 yılında şehir hastanelerine 111 milyar liranın üzerinde bir kira ve hizmet bedeli ödendi. 2026 yılının ilk 4 ayında 57,5 milyar ödendi şu ana kadar. Muhtemelen 180 milyara kadar uzayacak bir para ödendi. Bu şehir hastanelerinin finansmanını üstlenmek için kamu yatırımlarının, kamu alanlarının satışı asla kabul edilemez."

"BİR AY ÖNCE MR CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ BUGÜN SATILMAK İSTENİYOR"

Özelleştirilmesi planlanan sağlık alanlarına ilişkin örnekler de veren Yaman, şunları kaydetti:

"Örneğin, Cebeci'de bir ağız diş sağlığı merkezi var. Aktif çalışan bir ağız diş sağlığı merkezi. ve ağız diş sağlığı merkezlerinin ne kadar ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun kapatılıp farklı bir yere taşınacağı söyleniyor. Onun dışında Beştepe Devlet Hastanesi var. Aktif çalışan, son derece yüksek poliklinik sayısında, yaklaşık 200 çalışanı olan bir devlet hastanesi mevcut. Beştepe Devlet Hastanesi'ne yaklaşık bir ay önce bir MR cihazı yerleştirilmiş. ve burası da satışı planlanan yerlerden bir tanesi. Bu alanların birçoğu yeşil alan, tarihi ve kültürel varlıklar da söz konusu imar alanı olarak. Bunların üstünde aile sağlığı merkezleri var, hastane var, ağız diş sağlığı merkezi var, ilçe sağlık müdürlükleri var, hastaneler var ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı idari yerleşkeler var. Bunların hepsinin satışı asla kabul edilemez."

Muhtemelen ilgili illerde de bu konuda davalar açılacaktır. Genel Kurul'da bize söylenen, 'birçok yer aslında satışı planlanmıyor, orada yazıyor ama aslında satışı planlanmıyor' gibi sözel bildirimlere güvenmiyoruz. Çünkü bir kararnamede Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yer alan bir düzenleme bu. Mutlaka bunların aydınlatılması ve bu karardan geri dönülmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
