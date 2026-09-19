CHP Tekirdağ İl Başkanı Kaplan, Tekirdağ Valisi Soytürk ile Valilikte görüştü

CHP Tekirdağ İl Başkanı Kaplan, Tekirdağ Valisi Soytürk ile Valilikte görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Tekirdağ İl Başkanı Erdoğan Kaplan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü Valilik makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete il yönetim kurulu üyeleri de katıldı; Kaplan, misafirperverliği nedeniyle Vali Soytürk'e teşekkür etti.
CHP Tekirdağ İl Başkanı Erdoğan Kaplan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Kaplan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.
Ziyarette Kaplan'a il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Kaplan, misafirperverliği için Vali Soytürk'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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