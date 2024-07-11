CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin Danıştayda Dava Açtı - Son Dakika
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CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin Danıştayda Dava Açtı

CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte, dava açmadan önce Danıştay önünde basın açıklaması yaptı. Özçağdaş, modelin bilimsel gerekçelerle hazırlanmadığını ve politize edildiğini belirterek, eğitim programının iptal edilmesini ve yürütmenin durdurulmasını talep ettiklerini söyledi. Ayrıca, modelin kimler tarafından yazıldığının bilinmediğini ve bu durumun akademik açıdan sorunlu olduğunu vurguladı.

11.07.2024 15:21
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CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştayda dava açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte, dava açmadan önce Danıştay önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne kamuoyu, sendikalar, bazı siyasi partiler ve akademisyenlerin itiraz ettiğini belirten Özçağdaş, "Karşımızda bilimsel gerekçelerle hazırlanmış bir eğitim programı yok." dedi.

Modelin, "bakan oluruyla" uygulamaya konulduğunu dile getiren Özçağdaş, "Bu eğitim programına karşı iptal davası açıyoruz ve ivedilikle de yürütmenin durdurulmasını Danıştaydan talep ediyoruz." diye konuştu.

CHP olarak eğitimle ilgili konularda akademisyenlerle işbirliği içerisinde hareket ederek bilimsel açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adını koyduğunuz zaman, Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Bu, Türkiye'de bulunan 20 milyon öğrenci, 1 milyondan fazla öğretmen, neredeyse her ailenin içinde olduğu çok temel bir dokümanı daha baştan politize etmiş oluyor."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı yaptıkları itirazların bütününün bilimsel olduğunu savunan Özçağdaş, "Bu eğitim programına temel teşkil eden hiçbir ihtiyaç analizi yapılmamıştır." dedi.

Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin metni kimlerin yazdığının da bilinmediğini ifade ederek, bu durumu "akademik açıdan sorunlu" olarak niteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne İlişkin Danıştayda Dava Açtı - Son Dakika

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