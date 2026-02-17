Chp, Üç Ay Sürecek Yeni Üyelik Kampanyasını Başlattı: "Yoksulluğa, Karanlığa Katlanmak Zorunda Değilsiniz"

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda "Katlanmak Zorunda Değilsiniz" sloganıyla duyurulan üyelik kampanyası ele alındı. İlki Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hemen ardından, ikincisi ise partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimden hemen önce olmak üzere iki ayrı üyelik kampanyası yapan CHP, bu kez üç ay sürecek yeni bir kampanya başlattı. "Karanlığa, hukuksuzluğa, yoksulluğa katlanmak zorunda değilsiniz" denilen kampanya kapsamında her hafta yeni içerikler üretilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün toplanan ve yaklaşık dört saat süren Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ilerleyen süreçteki miting takvimi ile yeni başlatılan üyelik kampanyası ele alındı. Toplantıda ilgili genel başkan yardımcılıkları tarafından ekonomi ve dış politika sunumları gerçekleştirildi.

Üç aylık üye kampanyası

Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından CHP'de iki ayrı üyelik kampanyası yürütülmüştü. İlki Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın hemen ardından "Baba Evine Davet" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında 31 Mart 2024 seçimlerine kadar partinin üye sayısında 100 binin üzerinde bir artış yaşanmıştı. İkinci üye kampanyası ise, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıkladığı ön seçimin takviminin ilan edilmesinin hemen ardından başlatılmış ve yurttaşlar ön seçimde oy kullanmak için partiye üye olmaya davet edilmişti. Bu kampanyada da partiye yaklaşık 500 bin üye kayıt yaptırmıştı.

Özel'in genel başkanlığındaki üçüncü üyelik kampanyası geçtiğimiz hafta perşembe günü sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video ile başlatıldı. "Katlanmak Zorunda Değilsiniz" temalı kampanya kapsamında paylaşılan ilk videoda, "Bu toprakların mayasında umut, ruhunda cesaret var. Teslim olmak yok. Karanlığa, hukuksuzluğa, yokluğa, yoksulluğa, haksızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Üç ay süreceği öğrenilen üyelik kampanyası kapsamında her hafta pazartesi ve perşembe günleri farklı içeriklerle ve farklı konu başlıklarıyla yurttaşlar CHP'ye üye olmaya davet edilecek. Bu kapsamda yoksulluk, yoksunluk, gençler, kadınlar, hukuksuzluk, emekliler ve işçiler temalarının işlenmesi planlanıyor.

Kampanya için jingle çalışmasının başlatıldığını belirten parti kurmayları, "Bu sadece bir üye kampanyası değil. Aynı zamanda bilgilendirme, meselelere dahil etme, ortaklaştırma ve ortak yönetime davet etme başlıklarında değerlendirilebilir. Bu haftanın teması yoksulluk olacak" diye konuştu.

Ataşehir, Koceli ve ardından büyük 19 Mart mitingi

CHP'nin her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde he hafta sonu ise Türkiye'nin bir başka ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitingleri devam ediyor. İstanbul ilçe mitingleri, 18 Şubat Çarşamba akşamı yapılacak Ataşehir mitingiyle sona erecek. Ataşehir mitingiyle 19 Mart 2025 günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Saraçhane'de başlayan mitingler kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında en az bir miting düzenlenmiş olacak. Ataşehir mitinginin ardından İstanbul'un üç ayrı seçim bölgesinde birer miting organize edecek olan CHP'nin miting takvimine ilişkin bilgi veren kurmaylar, "19 Mart'ın yıl dönümüne kadar devam edecek bölge mitinglerinin ardından 18 Mart akşamından başlayacak büyük bir yıl dönümü mitingi hazırlığındayız. Şu ana kadarki mitinglerde şarkılarını söylediğimiz isimlerin bizzat katıldığı, bütün gece meydanı terk etmediğimiz büyük bir miting olacak. 19 Mart'tan sonra İstanbul'daki varlığı sürdürdüğümüz farklı bir formata geçeceğiz" dedi.

Ataşehir'de yapılacak 90'ıncı mitingin ardından 91'inci miting 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Kocaeli'de düzenlenecek.

"Savunma hakkına tecavüz"

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atamalar ile gerçekleşen mini kabine revizyonu da ele alındı. Toplantıda, başta CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve dava süreçlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla yöneten Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na getirilmesi masaya yatırıldı.

Kurmaylar, Gürlek'in Adalet Bakanı olduktan sonraki ilk açıklamalarında da CHP'li belediye başkanlarının yönelik dava süreçlerini ele almasına tepki göstererek, "Bakanlığa geliş amacını söylemiş oldu. İki bakanın birden gelmesi stratejik. Hükümette değişiklikler olacağı söyleniyordu ama bu kadar dar olması beklenmiyordu. Adalet Bakanı'nın kendi mesleğindeki bir alanı daraltmak istemesi çok kabul edilebilir bir şey değil. Tutukluların avukatlarla görüşmesi veya duruşmalardan fotoğraf paylaşılmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, sadece İstanbul soruşturmasına ilişkin. Tüm motivasyonunun İstanbul'daki belediyelerimize yönelik dava süreçleri olduğu anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu'nu avukatlardan uzak tutmaya çalışmak için kullandığı ifadeler tüm hukuk sistemini yerle bir edebilir. Bu ifadeleri, düşünceleri aslında savunma hakkına bir tecavüz. Bu açıklamalar, cezaevindeki sorunları yok saymak anlamına da geliyor. Yeni görevinde daha da siyasallaşacağını göstermiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.