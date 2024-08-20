CHP, Üniversite Öğrencilerine Destek Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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CHP, Üniversite Öğrencilerine Destek Kampanyası Başlattı

CHP, Üniversite Öğrencilerine Destek Kampanyası Başlattı

CHP, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından başlatılan 'Şehrimize Hoş Geldiniz' kampanyası ile üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yükseköğretim eğitimini almak için kendi şehrinin dışına çıkacak öğrencilere destek verileceğini bildirdi.

20.08.2024 13:41
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(ANKARA) - CHP, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından başlatılan "Şehrimize Hoş Geldiniz" kampanyası ile üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yükseköğretim eğitimini almak için kendi şehrinin dışına çıkacak öğrencilere destek verileceğini bildirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ensar Aytekin tarafından başlatılan "Şehrimize Hoş Geldiniz" kampanyası kapsamında üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite eğitimini almak için şehir dışına çıkacak öğrencilere destek verilecek. Projeyle, otogarlar, üniversite kampüsleri ve şehir merkezlerinde stantlar kurulacak. Bu stantlar aracılığıyla kente eğitim için gelen gençlere, CHP örgütleri tarafından; şehrin tanıtımına ve barınma olanaklarına ilişkin birçok başlıkta bilgi aktarılacak. Kampanya ile gençlere yol göstermek ve onlara yeni kuracakları yaşamları ile ilgili destek sağlanması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan afiş, branda, roll up ve bannerlar şehrin farklı noktalarına asılarak, şehre yeni gelen öğrencilerin problemleri ile ilgili ulaşacakları adresler ve iletişim bilgileri paylaşılacak. Sosyal medya üzerinden de yürütülecek kampanya ile geniş bir kesime ulaşıp, eğitim için şehir değiştiren gençlerin en asgari düzeyde sorunla karşılaşması ve karşılaştıkları sorunlarda da yanlarında CHP örgütünü bulmaları amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Ensar Aytekin, Politika, Güncel, Son Dakika

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