CHP'den "Oy Karşılığı İşe Alım" İddialarına Yalanlama: Tamamen Gerçek Dışı ve Açık Bir İftira

(ANKARA) - CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede yer aldığı öne sürülen kurultay iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır." denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim birimi aracılığıyla, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede, 38. Kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaların "tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açık bir iftira" olduğu belirtildi.

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede; 38. Kurultay sürecinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açık bir iftiradır. Kahramanmaraş delegesi olduğu öne sürülen Hülya D.'nin başka bir ilde parti üyeliği bulunmaktadır. Diğer kişinin ise bırakın delegeliği, partimize herhangi bir üyeliği dahi yoktur. Mevcut kurultay delegelerimizin çocuklarından hiçbirisi belediyelerde işe başlamamıştır."

Gaziantep delegelerimize yönelik iddialar da aynı şekilde gerçekle bağdaşmamaktadır: Delegemiz Cennet Şervan'ın çocukları ya da birinci ve ikinci derece yakınlarından hiçbiri herhangi bir belediyede çalışmamaktadır. Delegemiz Zehra Eltan'ın çocuğu söz konusu tarihte yalnızca 5 yaşındadır. Delegemiz Elif Berfin Aksu'nun çocuğu bulunmamaktadır. Fatma Müge Düşün ise ilgili tarihlerde yurtdışında olduğu için kurultayda oy dahi kullanmamıştır.

Siyasi operasyonlara malzeme üretmek adına ortaya atılan bu tür dayanaksız iddiaların amacı; kurultay iradesini tartışmalı hale getirmek ve kamuoyunda algı oluşturmaktır. Ancak isimler, tarihler ve somut bilgiler incelendiğinde ortaya çıkan tablo nettir: Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır. Gerçek dışı beyanlarla partimizi ve delegelerimizi hedef alan bu girişimlere karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecek, kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir."