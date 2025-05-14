CHP Üyeleri Manavgat Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

(ANTALYA) - CHP Parti Meclisi üyeleri Niyazi Şen ve Şengül Yeşildal ile CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Kara, CHP PM üyeleri Şen ve Yeşildal ile CHP Manavgat İlçe Başkanı Başar'ı makamında ağırladı. Ziyaretin ana gündemini, Manavgat'ın yerel değerlerinin korunması, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler ve CHP'nin yerel yönetim vizyonu oluşturdu.

Ziyaret sonrası konuşan Kara, parti üst yönetimiyle uyumlu çalışmanın önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Parti'mizin ülkemizin dört bir yanında yürüttüğü halkçı, katılımcı ve çevreye duyarlı yerel yönetim anlayışını güçlendirmek için dayanışma içinde çalışıyoruz. İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak geleceğe taşımak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak öncelikli hedefimiz. Bu yolda Parti Meclisi üyelerimizin katkıları bizim için çok değerli" diye konuştu.