CHP Üyeliği Kanada'da İltica Başvurusunda Zulüm Riski Olarak Değerlendirildi
CHP Üyeliği Kanada'da İltica Başvurusunda Zulüm Riski Olarak Değerlendirildi

11.11.2025 10:51
Kanada'ya yapılan iltica başvurularında CHP üyeliği, zulüm riski olarak kabul edilip değerlendirilmeye alındı. Kanada Büyükelçiliği ise haberi yalanlarken, Kısa Dalga haberi destekleyen belgelerle doğru olduğunu savundu.

(ANKARA) - Kanada'ya iltica başvurularında CHP üyeliği "zulüm riski" olarak değerlendirilerek kabul kriterleri içinde yer aldığı ortaya çıktı. Kısa Dalga haber sitesinde Sedat Bozkurt imzasıyla yayınlanan haberde iki başvuru dosyasıyla ilgili belgeler yer aldı. Buna göre, CHP üyeliği ilticada "zulüm riski" olarak kabul edildi. Kanada Büyükelçiliği'nin "bu haberler yanlıştır" açıklaması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de haberin "yalanlandığını" duyurdu. Kısa Dalga ise haberde CHP üyeliğinin "tek başına" sığınma hakkı gerekçesi olarak ifade edilmediğini, "haberin doğru olduğunu" duyurdu.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Kanada Göçmenlik ve Mülteciler Kurulu'nun (IRB), CHP üyeliğini "baskı altında kimlik" kapsamında değerlendirerek bazı sığınma başvurularını kabul ettiğini yazdı. Geçmişte Kanada makamları, CHP üyeliğini iltica gerekçesi olarak genellikle reddediyordu. O dönemde, "CHP'nin Türkiye'nin köklü ve meşru bir muhalefet partisi olduğu ve üyelerinin sistematik biçimde hedef alınmadığı" görüşü hakimdi. Ancak Bozkurt'un haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 19 Mart'ta başlatılan soruşturma ve sonrasındaki gelişmeler, bu yaklaşımın değişmesinde etkili oldu.

Kamuoyunda tartışma başlatan bu bilgiler Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği'ne soruldu. Aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da olduğu yayın kuruluşlarının sorularını yanıtlayan elçilik, "Bugün Türk medyasında dolaşan haberler yanlıştır" açıklaması yaptı. Açıklamada, Kanada'nın göçmenlik politikasında Türkiye'nin herhangi bir siyasi partisine üye olmanın "tek başına mülteci statüsü ya da sığınma hakkı" gerekçesi olabileceği yönünde hüküm yer almadığı vurgulandı. Büyükelçiliğin bu açıklaması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de elçiliğin iddiaları "yalanladığını" duyurdu, "paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir" denildi. Bazı gazeteciler de bu açıklamaları "haberin yalanlandığı" şeklinde paylaştı.

Kısa Dalga'dan tepki: "Yalanlanan haber değil, yorum"

DMM'nin açıklamasının ardından gazeteci Sedat Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlanan bizim haber değil. Biz haberimizi iki ayrı yargı kararına dayandırdık. Tek başına parti üyeliğinin iltica kabulü için yeterli olduğunu iddia etmedik. Riske ilişkin değerlendirmeyi mahkeme yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş da tartışmaya katılarak, "Elimizde Kanada'da verilmiş iki emsal karar var. Haberimizin spotu da açık: CHP üyeliği ve desteği, Türkiye'de 'siyasi görüş' temelli zulüm riski sayıldı. Bu, tek başına üyeliğin yeterli olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Göktaş: "Yalanlama yalanı"

Gazeteci Kemal Göktaş, tartışmayı "Bir 'yalanlama' yalanı: CHP üyeliği ve Kanada'ya iltica meselesinde gerçekler" başlıklı köşe yazısında da ele aldı. Göktaş, Kanada Büyükelçiliği ve DMM'nin açıklamalarının yalnızca kısmen doğru olduğunu savunarak, Kanada'da verilen iki yeni kararın Türkiye'de muhaliflere yönelik baskıların arttığını ortaya koyduğunu yazdı.

Göktaş'a göre, 2019 tarihli Kanada iltica kararlarında CHP üyeliği zulüm riski olarak görülmezken, 2025'te verilen iki yeni kararda CHP üyeliğiyle birlikte gözaltı, polis şiddeti veya siyasi faaliyet gibi unsurların bulunması halinde başvuruların kabul edildiği belirtildi. Göktaş, CHP üyeliğinin tek başına yeterli olmasa da muhalif kimlik ve baskı deneyimiyle birleştiğinde Kanada makamlarınca artık önemli bir değerlendirme unsuru haline geldiğini aktardı. Bu durumu "Türkiye açısından acı ve utanç verici olarak" değerlendiren Kemal Göktaş, Kısa Dalga'nın haberinin doğruları yansıttığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

