CHP Van İl Başkanlığı Terör Saldırılarını Protesto Etti

Van'da CHP İl Başkanlığı, düzenlediği basın açıklamasıyla terör saldırılarını protesto etti.

Partinin İl Başkanlığı önünde toplanan teşkilat mensupları, açıklama öncesi saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Partililer adına açıklama yapan CHP Van İl Başkan Yardımcısı Ercan Demirci, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

Şehitlerin her birinin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirten Demirci, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.