CHP ve DEM Parti Milletvekilleri İçişleri Bakanlığı Önünde Protesto Gösterdi - Son Dakika
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CHP ve DEM Parti Milletvekilleri İçişleri Bakanlığı Önünde Protesto Gösterdi

CHP ve DEM Parti Milletvekilleri İçişleri Bakanlığı Önünde Protesto Gösterdi

CHP ve DEM Parti'den milletvekilleri, yerel yönetimlerdeki görevden almalar ve tutuklamalara tepki göstermek amacıyla İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Murat Emir, antidemokratik uygulamalara karşı halkın hakkını savunmak için bir araya geldiklerini belirtti.

30.01.2025 17:20  Güncelleme: 17:22
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CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, bazı belediyelerdeki görevden almalara ilişkin İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

CHP'li ve DEM Parti'li bazı belediyelerde yaşanan gözaltı, tutuklama ve görevden almalara tepki göstermek için CHP, DEM Parti ve Yeni Yol grubundan milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya başkanlığındaki heyet, bakanlığın önüne siyah çelenk bıraktı.

'KORKUTMAK İSTİYORLAR'

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, ülkenin her yerinde kullanılan her bir oyun, aynı değerde olduğunu belirterek, "Ovacık'taki seçince 'Seçemezsiniz', Esenyurt'taki seçince 'Seçemezsiniz', Siirt'teki seçince, Mardin'deki seçince 'Seçemezsiniz' diyorsanız; tek geçerli ve meşru sandığı, kendi seçildiğiniz sandığı sayıyorsanız, siz bir otoritersiniz. Siz demokrat asla olamazsınız. Siyasi partiler olarak halkımızın hukukunu, hakkını, antidemokratik uygulamalarına karşı kayyım politikalarına karşı savunmak üzere buradayız. Bir gün gazeteci tutuklanıyor, öbür gün belediye başkanına soruşturma açılıyor. Sudan sebeplerle, öbür gün bir kayyımla karşılaşıyorsunuz, öbür gün bir sanatçı, bir diğer gün parti genel başkanı gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan suçta bir şey bulamazlarsa, tutuklama sebebi alelacele bir başka dosya buluyorlar. Yıllar öncesinden paylaşımlarını, yıllar öncesinden yaptığı telefon konuşmalarını bahane ediyorlar ve bunun üzerinden tutukluluk gerçekleştiriyorlar. Yapılmak isteneni biliyoruz. Korkutmak istiyorlar, sindirmek istiyorlar" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Murat Emir, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP ve DEM Parti Milletvekilleri İçişleri Bakanlığı Önünde Protesto Gösterdi - Son Dakika

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