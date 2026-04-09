CHP ve İYİ Parti Liderleri Görüştü: Ara Seçim ve Ekonomik Önlemler Gündemde
CHP ve İYİ Parti Liderleri Görüştü: Ara Seçim ve Ekonomik Önlemler Gündemde

09.04.2026 15:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ederek, ara seçim talebini ve ekonomik önlemleri görüştü. Özel, hükümeti anayasayı ihlal etmekle suçlarken, Dervişoğlu erken seçim çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Özel, ABD/İsrail - İran Savaşı nedeniyle hazırlanan 12 sayfalık ekonomik raporu Dervişoğlu ile paylaştıklarını belirterek, hükümetin vatandaşın ekmeğini korumak yerine gündeme sis bombaları attığını ifade etti. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete ara zam yapılmasının önemini vurguladı.

Özel, Türkiye'nin sandığa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, ara seçim talebini yineledi. Anayasa'nın 30 ay geçtikten sonra boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılmasını emrettiğini hatırlattı. AK Parti'nin büyük erozyonu gördüğü için seçmenden kaçtığını ve anayasayı ihlal ettiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de ara seçimle milletvekili olduğunu anımsatarak, mevcut iktidarın erken seçimden kaçtığını savundu.

Özel, demokrasinin nefes alması için ara seçimin, yaşam için ise emekliye ve ücretlilere ara zamın zaruret olduğunu belirtti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin, ifadesine başvurulduktan sonra görevine döneceğini ümit ettiğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmek için birkaç gün sonra randevu isteyeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Türkiye'nin erken genel seçime ihtiyaç duyduğunu belirterek, erken seçim talebi gündeme gelirse ara seçim talebinin otomatik olarak ortadan kalkacağını ifade etti. Ara seçim için oylama olursa, seçimin her türlüsü için evet oyu kullanacaklarını söyledi.

Basın Toplantısı, Özgür Özel, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

