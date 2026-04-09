CHP ve Yeniden Refah Partisi Liderleri Ara Seçim ve Ekonomi Gündemiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
CHP ve Yeniden Refah Partisi Liderleri Ara Seçim ve Ekonomi Gündemiyle Bir Araya Geldi

09.04.2026 21:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ara seçim, ekonomi, Siyasi Etik Yasası ve dış politika konularında görüşmeler yaptı. İki lider, anayasaya uygun olarak boşalan milletvekilliği için ara seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ara seçim çağrısı, ekonomi, Siyasi Etik Yasası ve dış politika konuları tartışıldı.

Özel, Anayasa'nın amir hükmü gereğince boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılmasının zorunlu olduğunu savunarak, bu kararın alınmamasının anayasa ihlali yaratacağını belirtti. Erdoğan'ın 2002'deki ara seçimle parlamentoya geldiğini hatırlatan Özel, AK Parti'nin geçmişte ara seçim talebinde bulunduğunu vurguladı. Erbakan da Anayasa'nın 78. maddesine işaret ederek, 8 milletvekilliği için ara seçim yapılmasının anayasal gereklilik olduğunu ve bu talebi desteklediklerini ifade etti.

Ekonomi konusunda, Erbakan, halkın yüzde 80'inin yoksulluk sınırı altında yaşadığını ve AK Parti hükümetlerinin 23 yılda 598 milyar dolar borç faizi ödediğini açıkladı. Özel ise enflasyon verilerine dikkat çekerek, ara seçim talebinin ekonomik zorluklarla mücadelede önemli olduğunu söyledi. Erbakan, tarımdaki maliyet artışlarına değinerek, mazot fiyatlarının 80 liraya çıkmasının üretimi imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Siyasi Etik Yasası konusunda, Özel, 8 yıldır Meclis'e sundukları yasa teklifinin AK Parti tarafından reddedildiğini ve şeffaflık taleplerini yineledi. Erbakan da partilerinin bu yasayı destekleyeceğini belirtti. Dış politikada, liderler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve İran'a yönelik saldırıları kınadıklarını açıkladı. Özel, AK Parti ile ara seçim konusunda bir randevu taleplerinin olmadığını, bunun yerine Meclis Başkanı'na başvuracaklarını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel CHP ve Yeniden Refah Partisi Liderleri Ara Seçim ve Ekonomi Gündemiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: CHP ve Yeniden Refah Partisi Liderleri Ara Seçim ve Ekonomi Gündemiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
