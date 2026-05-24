CHP'ye Kayyum: Demokrasiye Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'ye Kayyum: Demokrasiye Darbe

24.05.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'ye kayyum atanmasını Türkiye demokrasisine ağır bir darbe olarak değerlendirdi.

(İSTANBUL) CHP Kurultayı'nın iptal edilmesine ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, "Demokrasimiz ve ülkem adına büyük bir üzüntü, derin bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması Türkiye demokrasisinin nasıl ağır bir baskı altına alınmak istendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir müdahale değildir; milyonlarca yurttaşın iradesine, demokratik siyasete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir darbedir" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"MİLYONLARCA YURTTAŞIN İRADESİNE, DEMOKRATİK SİYASETE VE HUKUK DEVLETİNE YÖNELMİŞ AĞIR BİR DARBE"

"Demokrasimiz ve ülkem adına büyük bir üzüntü, derin bir kaygı ve tarifsiz bir utanç içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması Türkiye demokrasisinin nasıl ağır bir baskı altına alınmak istendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu yalnızca bir siyasi partiye yönelik bir müdahale değildir; milyonlarca yurttaşın iradesine, demokratik siyasete ve hukuk devletine yönelmiş ağır bir darbedir."

Partimiz tarihinde de, ülkemizin siyasi tarihinde de böylesine büyük bir antidemokratik müdahale ve sivil siyaseti tasfiye etme çabası görülmemiştir. Sandıkta yenemediğini hukuk eliyle susturmaya çalışmak, demokrasiyi zedelemekten başka bir sonuç doğurmaz.

"ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK BİR KIRILMA VE DEMOKRASİ AYIBI"

Oysa Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu değerlerinin, demokrasi mücadelesinin ve halk iradesinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Cumhuriyet Halk Parisine yaşatılan bu durum Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemiz adına büyük bir kırılma ve demokrasi ayıbıdır. Bugün asıl mesele yalnızca CHP değildir. Mesele; hukukun bağımsız kalıp kalamayacağı, yurttaşın oyunun değerinin korunup korunamayacağı ve Türkiye'nin demokratik geleceğinin nasıl şekilleneceğidir. Her şeye rağmen, ülkemin vicdan sahibi, adalete ve demokrasiye sahip çıkan insanları sayesinde; hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve toplumsal barışa kavuşacağı günlere olan inancımı koruyorum"

Kaynak: ANKA

İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'ye Kayyum: Demokrasiye Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:06:54. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'ye Kayyum: Demokrasiye Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.