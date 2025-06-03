CHP'ye Yönelik İddianameye Tepki: 'Hukuk Belgesi Değil, Gözdağıdır'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddianamenin, bir hukuk belgesi olmadığını belirterek, "Bu metin, içi bomboş, delilden yoksun ve siyasi olarak son derece kötü niyetli kurgulanmış bir metindir. Bu iddianame ile hedeflenen meşruiyet değil, gözdağıdır. Bu gözdağına boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianameyle ilgili paylaşım yaptı.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında iddianame düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak hazırlanan bu metin, bir hukuk belgesi değil, içi bomboş, delilden yoksun ve siyasi olarak son derece kötü niyetli kurgulanmış bir metindir. İddianame boyunca uzun uzun soruşturma süreci anlatılmakta, suçlayıcı beyanlara geniş yer verilmekte, hatta hakkında herhangi bir işlem yapılmamış kişilerle ilgili ifadeler bile metne yerleştirilerek dosya büyütülmektedir. Ancak tüm bu suçlamaları destekleyecek tek bir somut delil sunulmamaktadır.

MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tapu Kadastro gibi kurumlardan gelen yazışmalar iddianameye dahil edilmiştir; fakat bu kurumsal yazıların hiçbirinde suçlamaları doğrulayacak bir tespit bulunmadığı gerçeği özellikle saklanmıştır. Örneğin MASAK'a yazılan yazıya yer verilirken, raporun sonunda 'herhangi bir mali tespit yapılmadığı' ifadesi iddianamede yer almamıştır. Bu haliyle iddianame; belge bütünlüğü, delil mantığı ve hukuki nesnellik açısından yok hükmündedir. Ancak ne yazık ki, hukukla ilgisi olmayan bu metin, bir baskı aracı olarak hem davalarda hem de siyasi mühendisliğin bir aparatı olmak üzere hazırlanmıştır. Bu girişim; muhalefete ve halkın iradesine yönelmiş açık bir saldırıdır. Siyasi sonuç almak için yargının araçsallaştırılmasıdır. Ancak unutulmamalıdır, CHP, halkın vicdanında, sandıkta ve meydanlarda her zaman aklanmış bir partidir. Bu iddianame ile hedeflenen meşruiyet değil, gözdağıdır. Bu gözdağına boyun eğmeyeceğiz."