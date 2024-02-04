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CHP Yedisu İlçe Başkanı ve 17 Kişi Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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CHP Yedisu İlçe Başkanı ve 17 Kişi Görevinden İstifa Etti

CHP Yedisu İlçe Başkanı ve 17 Kişi Görevinden İstifa Etti

CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa ettiğini ve beraberinde gençlik kolları ve kadın kolları ilçe teşkilatından 17 kişinin de istifa ettiğini açıkladı. Aslan, il ve Ankara yönetiminin aldıkları kararları hiçe saydığını ve ilçenin düşünülmediğini belirtti. Toplamda 18 kişi istifalarını vermiş ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

04.02.2024 15:13
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CHP Yedisu İlçe Başkanı Özgür Aslan, görevinden istifa ettiğini belirtti.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin yanı sıra gençlik kolları ve kadın kolları ilçe teşkilatından 17 kişinin de görevinden ayrıldığını belirtti.

Aslan, "Almış olduğumuz kararlar, il yönetimi ve Ankara yönetimi tarafından hiçe sayılmıştır. İlçe düşünülmemiştir. 12 Toplamda 18 kişi toplu olarak istifamızı verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Yedisu İlçe Başkanı ve 17 Kişi Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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