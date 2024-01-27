CHP, yerel seçimler için 209 belediye başkan adayını açıkladı

CHP, Parti Meclisi toplantısının ardından yerel seçimler için 8'i büyükşehir, 13 il, 168 ilçe ve 20 belde olmak üzere toplam 209 belediye başkan adayını açıkladı.

CHP'de Parti Meclisi toplantısının ardından yerel seçimler için 209 belediye başkan adayının daha ismi açıklandı. Alınan son kararlarla birlikte, içlerinde Antalya ve Sakarya'nın da olduğu 8'i büyükşehir, 13 il, 168 ilçe ve 20 belde belediye başkan adayı açıklandı. Buna göre büyükşehir belediyelerden; Antalya'da Muhittin Böcek, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır'da Cafer Pekdemir, Erzurum'da Atlıhan Atila, Muğla'da Ahmet Aras, Sakarya'da Azize Çeroğlu, Trabzon'da Hasan Süha Saral ve Van'da ise Şükrü Şahar'ın gösterilmesine karar verildi.

ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Açıklanan belediye başkan adayları arasında, Ankara ilçe belediye başkan adayları da yer aldı. Buna göre; Ayaş İlçe Belediye Başkan adayı İzzet Demircioğlu, Bala İlçe Belediye Başkan adayı İsa Kaplan, Beypazarı İlçe Belediye Başkan adayı Özer Kasap, Evren İlçe Belediye Başkan adayı Arif Güçlü, Gölbaşı İlçe Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı, Haymana İlçe Belediye Başkan adayı Levent Koç, Kalecik İlçe Belediye Başkan adayı Satılmış Karakoç, Kızılcahamam İlçe Belediye Başkan adayı Coşkun Ünal, Mamak İlçe Belediye Başkan adayı Veli Gündüz Şahin, Nallıhan İlçe Belediye Başkan adayı Ertunç Güngör, Polatlı İlçe Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya'nın olmasına karar verildi.