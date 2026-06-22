CHP Yurt Dışı Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na Tepki - Son Dakika
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CHP Yurt Dışı Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na Tepki

22.06.2026 12:38
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CHP Yurt Dışı Birlik Başkanları, Kılıçdaroğlu ile yol arkadaşlığına karşı olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Yurt Dışı Birlik Başkanları, "Kemal Kılıçdaroğlu ile 'yol arkadaşı' olmayı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz. Atatürk'ün kurduğu partinin geleceğinin yanındayız. Demokrasinin yanındayız. Örgüt iradesinin yanındayız. Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin 49 Yurt Dışı Birlik Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yolladığı mektuba cevaben ortak açıklama yayımladı.

"Bugün artık sessiz kalma günü değildir" başlıklı açıklamada, "Öncelikle, bizlere 'Değerli Yol Arkadaşlarım' hitabıyla mektuba başlamak için baba ocağımıza polis ile, gaz bombası ile, plastik mermi ile, cop ile girmemek gerekiyordu. Dolayısıyla, Kemal Kılıçdaroğlu ile 'yol arkadaşı' olmayı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz. Zira bizler için 'yol arkadaşlığı' yukarıda saydıklarımız ile asla bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verildi."

Son dönemde yaşanan disiplin süreçlerinin partide yeni ayrışmalar yarattığı belirtilen açıklamada, "Bizim için 'yol arkadaşlığı' bir hitap şekli değildir. Yol arkadaşlığı zor zamanda örgütün iradesine saygı duymaktır. Yol arkadaşlığı milyonlarca CHP'linin emeğine sahip çıkmaktır. Yol arkadaşlığı halkın umudunu büyütmektir. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel kariyer planlarının, geçmiş hesaplaşmalarının veya koltuk mücadelelerinin aracı değildir" denildi.

"TERCİHİMİZİ YAPTIK"

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası, üyelerinin ve seçmenlerin partisi olduğu vurgulanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu büyük çınarın geleceği kapalı kapılar ardında alınan hukuksuz kararlarla değil, örgütün ve üyelerin iradesiyle belirlenir. Bugün herkes kendisine şu soruyu sormalıdır: Bizim yol arkadaşımız kimdir? Yıllarca CHP'yi iktidara taşımakta başarısız olmasına rağmen, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası alanda evveliyatı olmayan, 'Mutlak Butlan' kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni maruz bırakan mı? Yoksa CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi haline getiren, halkın umudunu yeniden ayağa kaldıran, meydanlarda milyonları buluşturan değişim iradesi mi?"

Bizim cevabımız nettir. Bizler, halkın desteğini büyütenlerin yanındayız. Bizler, örgüt iradesinin yanındayız. Bizler, değişimin yanındayız. Bizler, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Bizler, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız.

Bugün mesele yalnızca bir genel başkanlık tartışması değildir. Bugün mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinin hangi anlayış tarafından şekillendirileceği meselesidir. Bu nedenle, yurt dışındaki tüm birlik başkanları, örgüt temsilcileri ve parti emekçileri olarak duruşumuzu açıkça ortaya koymayı önemsiyoruz. Çünkü sessizlik tarafsızlık değildir. Sessizlik de bir tercihtir. Sessizlik de bir taraftır. Tarih, bu dönemde kimlerin örgüt iradesinin yanında durduğunu, kimlerin değişime sahip çıktığını ve kimlerin sessiz kalmayı tercih ettiğini mutlaka yazacaktır.

Biz tercihimizi yaptık. Atatürk'ün kurduğu partinin geleceğinin yanındayız. Demokrasinin yanındayız. Örgüt iradesinin yanındayız.

Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Tarihin doğru tarafında duran tüm yol arkadaşlarımıza selam olsun."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Yurt Dışı Başkanlarından Kılıçdaroğlu'na Tepki - Son Dakika

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