Christiane Amanpour, 43 yıllık CNN kariyerini Haziran 2027'de bitirecek - Son Dakika
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Christiane Amanpour, 43 yıllık CNN kariyerini Haziran 2027'de bitirecek

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CNN International sunucusu Christiane Amanpour, 43 yılın ardından Haziran 2027'de kanaldan ayrılacağını açıkladı. Amanpour, 2027 başından itibaren günlük programını haftada bire indirecek, Mayıs 2027 sonunda programı tamamen sonlandıracak ve PBS'teki programını da bitirecek.

CNN International televizyonunun sunucusu Christiane Amanpour, 43 yılın ardından Haziran 2027'de kanaldan ayrılacağını açıkladı.

68 yaşındaki Amanpour, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CNN'den ayrılmaya karar verdiğini bildirdi.

Amanpour, "Aylarca süren düşünceler ve uykusuz geçen birkaç gecenin ardından 43 harika yıl boyunca yol arkadaşım olan CNN'den ayrılmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

CNN'i her zaman destekleyeceğini ve kanalın bağımsız gazetecilik geleneğini sürdürmesini umduğunu belirten Amanpour, "Unutmayın, her zaman tarafsız değil doğrucu olun." değerlendirmesinde bulundu.

Amanpour, gelecekte "ilginç yeni projeler" üzerinde çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

CNN CEO'su Mark Thompson, çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Christiane, CNN'deki 43 yılı aşkın süresinin ardından yeni bir sayfa açmak için doğru zamanın geldiğine karar verdi." ifadesini kullandı.

Kademeli ayrılış

NBC televizyonunun haberine göre, Amanpour, 2027'nin başından itibaren günlük sunduğu "Amanpour" programını haftada bire indirecek ve Mayıs 2027 sonunda programı tamamen sonlandıracak.

CNN haberine göre Amanpour, Haziran 2027'de kanaldan ayrılacak.

Amanpour, PBS kanalındaki "Amanpour and Company" adlı programını da sona erdirecek.

Kendisi, eski eşi ve eski ABD'li diplomat Jamie Rubin ile birlikte hazırladığı "Christiane Amanpour Presents The Ex-Files" isimli podcast yayınını sürdürecek.

Birçok devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve başbakanla yaptığı röportajlarla biliniyor

Ocak 1958 doğumlu, İran asıllı İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu Amanpour'a 2021'de yumurtalık kanseri teşhisi konmuş ve gazeteci, bu durumu "görünmez katil" olarak tanımlamıştı.

Irak, Afganistan, Filistin, İran, Sudan, İsrail, Pakistan, Somali, Ruanda, Balkanlar, Mısır, Libya dahil birçok ülke ve bölgede mesleğini icra eden Amanpour, uluslararası konular ile önemli olay ve krizler hakkında sıcak analizleriyle tanınıyor.

Mesleki birçok uluslararası ödüle layık görülen Amanpour, görev sürelerinde birçok devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve başbakan ile yaptığı röportajlarla biliniyor.

Kaynak: AA
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