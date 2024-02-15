CIA Direktörü İsrail'de Esir Takası Müzakereleri İçin Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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CIA Direktörü İsrail'de Esir Takası Müzakereleri İçin Görüşmeler Yaptı

CIA Direktörü İsrail\'de Esir Takası Müzakereleri İçin Görüşmeler Yaptı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile yeni bir esir takası için yapılan müzakereleri görüşmek üzere İsrail'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde Hamas ile İsrail arasında yapılan müzakereler ele alındı. Bu ziyaret, Netanyahu'nun Mısır'daki müzakerelere İsrail'den heyet göndermeyi reddetmesinin ardından gerçekleşti.

15.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:31
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile yeni bir esir takası için yapılan müzakereleri görüştüğü bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, CIA Direktörü Burns'un ülkeye "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi.

Burns'un ziyareti kapsamında Netanyahu ve Mossad Başkanı Barnea ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakerelerin ele alındığı kaydedildi.

Burns'un ziyaretinin Netanyahu'nun Mısır'daki müzakerelere İsrail'den heyet gitmesine onay vermemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Mısır, ABD ve Katar'ın arabuluculuğunda yeni bir esir takası için süren müzakereler kapsamında Kahire'de bugün toplantı yapılması planlanıyordu.

Netanyahu, Hamas'ın esir takası için yeni bir öneri sunmadığını ileri sürerek Kahire'ye heyet göndermeyi reddetmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CIA Direktörü İsrail'de Esir Takası Müzakereleri İçin Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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