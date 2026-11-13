Çiba'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilince 40 bin tavuk itlaf edilecek - Son Dakika
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Çiba'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilince 40 bin tavuk itlaf edilecek

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Çiba eyaletindeki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesinin ardından yaklaşık 40 bin yumurta tavuğunun itlaf edilmesine karar verildi. Yönetim, çiftliğin 10 kilometrelik yarıçapındaki 49 çiftlikteki 5,62 milyon tavuğun başka bölgelere naklinin yasaklanacağını açıkladı.

Japonya'nın Çiba eyaletindeki çiftlikte kuş gribi salgını tespit edilmesinin ardından yaklaşık 40 bin tavuğun itlafına karar verildi.

The Japan Times'ın haberine göre eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Çiba'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu çiftlikteki yaklaşık 40 bin yumurta tavuğunun itlaf edileceği, işletmenin 10 kilometrelik yarıçapı içindeki 49 çiftlikte bulunan 5,62 milyon tavuğun başka bölgelere naklinin yasaklanacağı belirtildi.

Eyalet yönetimi, dün söz konusu çiftlikte ölen tavukların sayısının arttığına dair rapor alınması üzerine yapılan testte kuş gribinin saptandığını ve bugünkü genetik testlerin de bu sonucu desteklediğini açıkladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çiba'daki tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilince 40 bin tavuk itlaf edilecek - Son Dakika
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