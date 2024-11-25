Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım - Son Dakika
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Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım

İsrail'in saldırıları sonucu Cibaliya Mülteci Kampı neredeyse tamamen yok oldu, insani durum kötüleşiyor.

25.11.2024 18:17
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İsrail basını, uydu görüntülerinin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na karşı "sistematik bir şekilde" gerçekleştirdiği geniş çaplı yıkımı gözler önüne serdiğini yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ekim ile Kasım ayında çekilen uydu görüntüleri kamptaki binaların ve evlerin büyük bir yıkıma uğradığını ortaya koyuyor.

Kasım ayında çekilen uydu görüntüleri, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ilk günlerinde henüz İsrail'in yoğun hava ve topçu saldırılarından etkilenmeyen binaların bile artık "tamamen yıkıldığını" gösteriyor.

Gazze'nin en büyük mülteci kampı olduğu belirtilen Cibaliya'nın İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse tamamen yok edildiği ve kamptaki insani durumun giderek kötüleştiği görüntülere yansıyor.

Haberde, "Bir zamanlar 116 binden fazla mültecinin son derece sıkışık koşullarda yaşadığı bu bölge artık yaşanabilir durumda değil. On binlerce evin ya tamamen yıkıldığı ya da ciddi şekilde hasar aldığı, temel altyapının tahrip olduğu görülüyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail askeri yetkililerinden alıntı yapan gazete, ordunun şu anda Gazze'nin kuzeyindeki kent ve köyleri "sakinlerinden boşaltmaya" yönelik faaliyetlerde bulunduğunu aktardı.

Bölgede hala bulunan veya kısa süreliğine dönme şansı bulan sakinler, mülteci kampında son zamanlarda benzeri görülmemiş düzeyde yıkım ve can kayıpları yaşandığını söyledi.

Haberde, son saldırılarda yüzlerce evin yanı sıra okul ve sağlık merkezlerinin de yıkıldığı su, elektrik ve kanalizasyon altyapısının da çalışmadığı kaydedildi.

Haberde Gazze'nin kuzeyindeki kaynakların Cibaliya'da artık yaşanabilir bir yerleşim yerinin kalmadığını aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım - Son Dakika

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