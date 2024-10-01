Cibuti Açıklarında Göçmen Teknesi Faciası

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Cibuti açıklarında 2 ayrı göçmen teknesinin alabora olması sonucu 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Yemen'den toplam 310 yolcuyla ayrılan 2 göçmen teknesinin Cibuti açıklarında alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alabora olan teknelerde bulunan 45 kişinin hayatını kaybettiği, birçok göçmenin de kayıp olduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanırken 32 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.