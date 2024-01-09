 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cibuti, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cibuti, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi

Cibuti, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi. Cibuti hükümeti, bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona işaret ederek, Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, komşu ülkelerle işbirliğinin önemi vurgulanarak, çatışmaların diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği belirtildi. Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan anlaşma ise Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Cibuti, Somali\'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi
09.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:37
Abone Ol

Cibuti, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Cibuti hükümetinden yapılan açıklamada, Somaliland krizi sonrası Somali'ye olan destek ifade edildi.

Bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona işaret edilen açıklamada, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Komşu ülkelerle işbirliğinin önemi vurgulanan açıklamada, çatışmaların diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da yükseltmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Etiyopya, Somali, Cibuti, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cibuti, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi - Son Dakika


16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti

Son Dakika
16:29 Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Cibuti, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement