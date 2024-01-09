Cibuti, Somali\'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi

Cibuti, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Cibuti hükümetinden yapılan açıklamada, Somaliland krizi sonrası Somali'ye olan destek ifade edildi.

Bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyona işaret edilen açıklamada, Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Komşu ülkelerle işbirliğinin önemi vurgulanan açıklamada, çatışmaların diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da yükseltmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşasının ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.