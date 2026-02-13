Çiçek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Çiçek, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.02.2026 12:28
Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğraflar seçti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Çiçek, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından" adlı eserini tercih etti."

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz Atlı", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" başlıklı fotoğraflarını oylayan Çiçek, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" fotoğraflarına oy verdi."

Başkan vekili Çiçek, AA muhabirine, seçkiyi incelerken hüzün ve umudu aynı anda hissettiğini ifade etti.

Ajansın büyük bir emekle hazırladığı kategorileri inceleyerek seçimlerini yaptığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu kareler bize acı bir gerçeği tekrar hatırlattı. Dünyanın bir tarafında derin bir dram ve tarif edilemez bir acı hakimken, diğer tarafında hayatın tüm renkleri ve canlılığı devam ediyor. Bu zıtlık bizi derinden etkiledi. En büyük temennimiz, önümüzdeki yıllarda bu karelerin sadece güzellikleri yansıtmasıdır. İnşallah dünyanın her yeri, bu fotoğraflardaki o huzurlu ve renkli görüntülere kavuşur."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

