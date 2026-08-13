Cidde'de Çok Uluslu Denizcilik İttifakı Toplantısı - Son Dakika
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Cidde'de Çok Uluslu Denizcilik İttifakı Toplantısı

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39 ülkenin katılımıyla Cidde'de deniz güvenliği ittifakının planlama toplantısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, 39 ülkenin katılımıyla Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı'nın (MMDC) üçüncü planlama toplantısının yapıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Cidde'deki Batı Filo Komutanlığında düzenlendi.

Toplantıya, Çok Uluslu Savunma Denizcilik İttifakı'nın (MMDC) hayata geçirilmesi kapsamında 39 "kardeş ve dost" ülkenin temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 15 ülkenin ortak bildiriyi imzaladığı, 13 ülkenin ise ulusal prosedürlerini tamamlayarak ittifak şartını imzaladığı ve resmi olarak ittifaka katıldığı kaydedildi.

Diğer ülkelerin de ittifaka katılmak için ulusal prosedürlerini sürdürdüğü aktarıldı.

İttifakın kurumsal yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmaların da hız kazandığı aktarılan açıklamada, ittifak komutanının Suudi Arabistan'dan atanması konusunda mutabakata varıldığı, ilk dönem ittifak komutan yardımcısının ise Pakistan'dan olmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ittifak komutanlığı için tahsis edilen merkezin belirlendiği ve ittifak logosunun onaylandığı, faaliyetlerin başlatılması için gerekli idari ve planlama çerçeveleri ile referans dokümanlarının tamamlanması yönünde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Üçüncü planlama toplantısında, ittifakın çok uluslu komuta ve birimlerinin faaliyete geçirilmesine yönelik operasyonel hazırlıkların da tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda üye ülkelerden gelecek subay ve personelin ittifak komuta ve kurmay yapısına, ortak deniz operasyonları ve koordinasyon merkezine ve ittifak istihbarat merkezine dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı.

İttifakın, kolektif deniz güvenliği anlayışını güçlendirmeyi, seyrüsefer serbestisini, deniz yolları ve boğazların güvenliğini korumayı, uluslararası ticaretin ve küresel tedarik zincirlerinin sürekliliğini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin ulusal prosedürlerini tamamlaması ve ittifakın komuta ve birimlerinin faaliyete geçmesiyle yeni bir aşamaya girildiği, çalışmaların yapı ve çerçeve oluşturma sürecinden üye ülkelerin kabiliyetlerinin birleştirilmesi ve operasyonel hazırlık seviyesine ulaşılmasına doğru ilerlediği ifade edildi.

İttifakın, ortak deniz savunması alanında güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi, seyrüsefer serbestisini ve ortak çıkarları korumayı, bölgenin ve uluslararası toplumun güvenlik ve istikrarına katkı sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cidde'de Çok Uluslu Denizcilik İttifakı Toplantısı - Son Dakika

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