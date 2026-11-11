Cidde\'deki 2026 Hac Konferansı sona erdi, HURSAD 2027 için görüşmeler yaptı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Cidde kentinde düzenlenen "2026 Hac Konferansı ve Fuarı" sona erdi.

Jeddah Superdome'da düzenlenen etkinlik, hac organizasyonu yetkililerinin yanı sıra kamu kurumları ile hac ve umre firmalarına konaklama, ulaşım ve yemek alanlarında hizmet sunan şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, AA muhabirine, verimli, ufuk açıcı ve başarılı bir programı geride bıraktıklarını söyledi.

Etkinlik süresince 2027 yılı hac organizasyonuna ilişkin transfer, yemek, saha hizmetleri ve diğer tedarik süreçleri konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, sektördeki yeni uygulamaları, teknolojik yenilikleri, inovasyonları ve farklı hizmet modellerini yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Şahin, konferanslar, oturumlar ve farklı ülkelerden katılımcılarla gerçekleştirdikleri görüşmeler sayesinde, hac organizasyonunun geleceğine ilişkin yeni fikir ve uygulamalarla çözüm önerilerini değerlendirdiklerini dile getirdi.

Söz konusu temasların ilerleyen dönemde hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirten Şahin, "Bizim açımızdan ayrıca memnuniyet verici diğer husus da Türkiye'nin hac organizasyonunda ortaya koyduğu başarılı çalışmaların burada övgüyle karşılanması oldu. Ülkemizin tecrübesi, organizasyon kabiliyeti ve hizmet kalitesinin uluslararası düzeyde takdir edildiğini görmek hepimiz adına gurur verici." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'den gelecek hacılara daha kaliteli, düzenli ve güçlü organizasyon sunabilmek için önemli kazanımlar elde ederek etkinliği tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Cidde'de 8 Kasım'da başlayan "2026 Hac Konferansı ve Fuarı", etkinliklerin tamamlanmasıyla sona erdi.