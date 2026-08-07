Cide'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu Cide'de devrilen traktörde Ercan Acar (45) hayatını kaybetti. Olayda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ercan Acar'ın (45) kullandığı traktör Musa köyü Ali Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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