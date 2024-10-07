Çiftçi Borçları Artarken Faizler Silinmeli

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer çiftçinin bankalara olan borçlarına dikkat çekti. Kredi borçları karşılığında çiftçinin bankalara ipotek ettirdiği gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını vurgulayan Gürer iktidara seslenerek, "Vatandaşın kredi borçlarında da faizler mutlak suratle silinmeli ve bir can suyu olarak piyasaya destek sağlanmalıdır" dedi.

Gürer, yaptığı açıklamada, çiftçinin artan borçlarına dikkat çekerek, bankalar tarafından takibe alınan borç tutarının 2 milyar 944 milyon liraya ulaştığını vurguladı.

Gürer, şunları söyledi:

"Üreticinin ürettiği ürün değer bulmayınca kredi borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Borçsuz çiftçi, besici yok gibi. Çiftçilerin bankalara olan kredi borçları 31 milyar 500 milyon lira artarak 746 milyar 548 milyon liraya ulaşmış bulunuyor. Piyasaya olan borçlarla bu borç 800 milyar lirayı aşmış durumda. Borcu olmadan çiftçilik yapabilen çiftçi hemen hemen yok gibi. Tarım sektörünün bankalar tarafından takibe alınan borç tutarı ise 2 milyar 944 milyon liraya ulaştı. 10 banka verilerine göre vatandaşların bin 717 gayrimenkulü satışa çıkarılmış bulunuyor. 331 arsa ve tarlada bankalar tarafından satışa çıkarıldı. Bunların arasında besi çiftliği, ahır, zeytinlik, gül bahçesi, bodur elma ağacı, kiraz bahçeleri ve ekilebilir tarlalar bankaların satış listesinde. Vatandaş kredi borçları toplamı yıl başından beri 763 milyar 942 milyon lira artarak 3 trilyon 453 milyar 550 milyon liraya ulaşmış bulunuyor. Takibe alınan borç tutarı 90 milyar 79 milyon lirayı buldu. Ekim dönemi geliyor, çiftçi ekim yapacak oysa ürünü tarlada kaldı kredi borcunu ödeyemiyor. Bu süreçte çiftçilerin mutlaka borçları en az 2027 yılına kadar ötelenmeli faizleri silinmeli. Çekle ürününü satanlar da büyük bir kaygı içinde çünkü çeklerin tahsilat dönemi Kasım ayı oysa tüccar da aldığı ürünü parasını ödeyebilmekte sorun yaşadığını söylemektedir. Bu bağlamda çiftçinin esnafın kredi borçlarıyla ilgili düzenleme şart ve ihtiyaç görülüyor. Önümüzdeki süreçte üretimin sürdürülebilirliliği sağlanacağı süreci yaratacağı olan çiftçi borçlarının ötelenmesidir. Vatandaşın kredi borçlarında da faizler mutlak suratle silinmeli ve bir can suyu olarak piyasaya destek sağlanmalıdır. Ekonomik anlamda özellikle çiftçi esnaf emekli çıkmaz içindedir. Siyasi iktidar süreci algıyla değil çözümle sürdürmesi şarttır."