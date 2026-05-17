Çiftçi Ramazan Tüzün, Elma Yerine Çilek Üretimine Geçti

17.05.2026 11:55
Niğde'de Ramazan Tüzün, 87 bin lira hibe alarak elma üretimini bırakıp çileğe yöneldi.

TÜRKİYE'nin elma üretim merkezlerinden Niğde'de çiftçilik yapan Ramazan Tüzün, sağlanan destekten yararlanarak geleneksel elma üretiminden vazgeçip 87 bin lira hibe ile topraksız çilek üretimine geçti.

Türkiye'de en çok elma ağacının bulunduğu kentin Altunhisar ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Tüzün, 2022 yılında Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan destekten yararlanıp 87 bin hibe alarak elma üretimini bırakıp, çilek üretimine başladı. Kendi imkanlarıyla da yatırım yapan üretici, modern üretim teknikleriyle verimi artırmayı başardı. Alternatif ürün olarak üretimine başladığı çilekten istediği verimi alan Tüzün, daha sonra frambuaz, yaban mersini, böğürtlen ve Frenk üzümü gibi farklı meyveleri de yetiştirerek ürün yelpazesini genişletti.

HEM AÇIKTA HEM SERADA 12 AY ÜRETİM HEDEFİ

Altunhisar'da yetiştirilen çileğin aromasıyla tercih edildiğini belirten Tüzün, "Çukurova'da üretilenlere göre daha yoğun ve kaliteli bir aromaya sahip. Niğde'de elma, patates ve soğanın yanında çileği de alternatif ürün olarak yaygınlaştırmak istiyoruz. 12 ay üretim hedefiyle hem açık alanda hem de serada üretime devam ediyorum. Kimyasal gübre kullanmıyorum. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek uygulamalardan uzak duruyorum" dedi.

VATANDAŞLAR TARLAYA GELİP ÇİLEK TOPLUYOR

Ürünlerin depolanmadığını vurgulayan Tüzün, vatandaşların tarlaya gelerek çileklerini kendi elleriyle topladığını kaydetti. Tüzün, "İsteyen istediğini seçiyor, tarttırıp ücretini ödeyip götürüyor. Yemek serbest. Bu sistem aileler tarafından çok tercih ediliyor. Çocuklarıyla bahçeye gelip hem çilek satın alıyor hem hasat yapıyor, aktivite oluyor" diye konuştu.

'TOPRAKSIZ TARIM YAYGINLAŞIRSA VERİM ARTAR'

3 katlı topraksız serasında 9 bin 200 kök çilek fidesi yetiştiren Tüzün, açık alanda kasım ayına kadar süren hasadı, sera üretimi sayesinde aralık ve ocak aylarına kadar uzatmayı hedeflediğini anlattı. Alternatif ürünlerin önemine dikkat çeken Tüzün, "Niğde'nin patatesi ve elması gibi çileğinin de üst sıralara çıkmasını istiyoruz. Topraksız tarım yaygınlaşırsa hem verim artar hem de üretim süresi uzar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

