Çiftçi, TEKNOFEST\'te Gençliği Destekledi

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret ettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Çiftçi'nin, ziyarette stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, geleceği inşa etmede milletin gençliğinin heyecanını, motivasyonunu, azmini ve geleceğe dönük umutlarını gördükçe gururlandıklarını, emanetin ehillerine teslim edileceğine mutmain olduklarını belirtti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak öğrencilerin bilim, teknoloji, eğitim, kültür, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında yapacakları her türlü çalışmayı imkanlar ölçüsünde desteklediklerini ve bundan sonra da destekleyeceklerini vurgulayan Çiftçi, özellikle her yıl yapılan kariyer fuarlarının ve ÇAKÜFEST etkinliklerinin de bu manada önemli olduğunu kaydetti.