Çiftçi: Türkiye en güçlü dönemini yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiftçi: Türkiye en güçlü dönemini yaşıyor

Çiftçi: Türkiye en güçlü dönemini yaşıyor
06.06.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini vurguladı ve Çorum'daki projeleri anlattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır." dedi.

Çiftçi, Çorum Belediyesince belediye konferans salonunda düzenlenen fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Çorum açısından önem verdiği çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Çorum'da 2022'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliğini kurduklarını belirten Çiftçi, Türkiye'de birçok ilde henüz hazırlık yokken Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri ve iki belde belediyesi ile bir araya gelerek sahipsiz hayvanları toplayıp kısırlaştırma çalışmalarına en erken başlayan illerden olduklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta 2023 yılındaki depremlerin ardından Afşin ilçesiyle kardeş kent olduklarını dile getiren Çiftçi, "Valiliğimizin, Özel İdarenin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Çorumluların yardımları yağmur gibi yağdırmaları neticesinde orada afetin yaralarını sardık. Afşin Belediyesi bir caddeye 'Çorum' ismini verdi. Çorum Belediye Başkanımızla bana fahri hemşehrilik beratı takdim ettiler. Bu, tamamen Çorumluların hayırseverliği sayesinde oldu." diye konuştu.

Valilik görevinin yaklaşık 4 ay önce sona erdiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ancak Çorum benim ilk göz ağrım, burayı iki valilik olarak kabul ettiğim için her fırsatta gelip sizlerle gönül bağımızı tazelemek istiyorum. Çorum'un bütün ilçelerini tarayıp hükümet konakları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi talimatını verdim. Aynı çalışmayı emniyet ve jandarma binaları için de yapacağız. Çorumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla emniyet personeli sayımızı da artıracağız. Uyuşturucuyla mücadele konusunda hem Çorum'da hem Türkiye'de kararlıyız, gençlerimizi zehir tacirlerinin insafına bırakmayacağız."

Çiftçi, "Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır. Gece gündüz demeden mazlum coğrafyaların da yükünü taşıdığına bizzat şahit oluyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çiftçi'ye Çorum'un fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi: Türkiye en güçlü dönemini yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Top Gun: Mavercik’in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü

19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 19:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçi: Türkiye en güçlü dönemini yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.