Çiftçiden Anadolu Ajansı'na Kutlama - Son Dakika
06.04.2026 10:22
Kırklarelili çiftçi Burak Tunçkol, AA'nın 106. yıl dönümünü tarlasına yazdığı mesajla kutladı.

Kırklarelili çiftçi pullukla toprağa iz bırakarak "Anadolu Ajansı 106 Yaşında" yazdı.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çavuşköy muhtarlığı ve tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen çiftçi Burak Tunçkol, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için çalışma yaptı.

???????Çavuşköy'de araziyi tuval gibi kullanan Tunçkol, traktör pulluğu ile "Anadolu Ajansı 106 Yaşında" yazdı.

Tunçkol'un çalışmasını Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ile Çavuşköy Muhtarı Faruk Özköse ilgiyle takip etti.

Tunçkol, AA muhabirine, bugüne kadar tarım arazilerine birçok yazı yazdığını ancak bugün ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi.

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tunçkol, yazıyı yaklaşık 3 saatlik çalışmayla hazırladığını kaydetti.

AA'nın dünya genelindeki yayınlarıyla kamuoyunu bilgilendirdiğini anlatan Tunçkol, "Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. 6 Nisan 1920 yılından bu yana hiç durmadan özverili bir şekilde, dünyanın her yerinde, savaş bölgelerinde, doğal afetlerde, sel bölgelerinde, depremlerde insanların gerçeklerden haberi olması için mücadele veriyorlar. Bu mücadeleyi veren en büyük haber ajanslarından olan Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." diye konuştu.

