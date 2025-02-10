Çiftçiler Yaban Domuzlarına Karşı Nöbet Tutuyor

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde çiftçiler, ekili alanlarına zarar veren yaban domuzları için tüfekle nöbet tutuyor.

Nurdağı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde çiftçiler, ekili alanlarda bulunan ürünlere zarar veren yaban domuzları için nöbet tutmaya başladı. Çiftçiler, buğday ekili alanlara zarar veren yaban domuzlarını tarlalarından uzak tutabilmek amacıyla tüfeklerini kuşanıp, oto lastiği yakarak, havaya ateş edip nöbet tutuyor.

Yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yapan Kadir Taşdemir (42), "Bu yıl yaban domuzlarıyla başımız belada. 100 dönüme ekmiş olduğum buğday tarlamın yaklaşık 20 dönümüne zarar verdiler. Biz de mahalle çiftçileri olarak tarlalarımızda ateş yakarak, zaman zaman tüfeklerimizle havaya ateş ederek yaban domuzlarını tarlalarımızda uzak tutmaya çalışıyoruz. Yaban domuzları için bir çözüm bulunmazsa önümüzdeki yıl tarlalarımızı ekemeyebiliriz" dedi.