Çorum'un Kargı ilçesinde çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Çorum'un Kargı ilçesinde çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı

Çorum\'un Kargı ilçesinde çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede zeytin üretimini geliştirmek amacıyla 'Zeytin Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında bölgede dikilecek zeytin fidanları çiftçilere teslim edildi. Ayrıca Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytin bahçeleri kurulması için çalışmalar da sürdürülüyor.

07.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Çorum'un Kargı ilçesinde çiftçilere 1400 zeytin fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede zeytin üretimini geliştirmek amacıyla "Zeytin Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında bölgede dikilecek zeytin fidanları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çiftçilere teslim edildi.

Projeyle, çoğu çeltik ekimi yapan ve arazilerinin büyük bölümü baraj altında kalan vatandaşların geride kalan ve eğimli olan arazilerinde alternatif ürün olarak zeytin yetiştiriciliğine teşvik edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan zeytin bahçeleri kurulması için Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Kaynak: AA

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