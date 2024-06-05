Çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele uyarısı

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Çorum'un Boğazkale ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere buğdayda bit zararlısıyla mücadele edilmesi uyarısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Göçmen ve Ziraat Mühendisi Resul Çelebi'nin arazilerde inceleme yaptığı belirtildi.

Bit zararlısı mücadelesinde yoğunluğa bağlı olarak mücadele yapılmadığı takdirde önemli düzeyde verim ve kalite kaybı yaşandığına işaret edilen açıklamada, ilçede buğday ekili arazilerde yapılan incelemeler neticesinde yoğun miktarda bit zararlısı bulunduğununun tespit edildiği aktarıldı.

Ekili arazinin yüz 70'lik bir bölümünde rastlanan bu zararlıların komşu ekili arazilere de hızla sirayet edebildiği ve kısa bir sürede geniş bir alanı etkilediğini vurgulanan açıklamada, bu yüzden tüm çiftçilerin hızlı ve etkin bir şekilde bu zararlılara karşı mücadele etmesinin son derece önemli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, buğday ekili alanlarda ruhsatlı tarım ilaçları ile uygun dozda ilaçlama yapılması gerektiği, ilaçlama yapılan alanlar ve yakın bölgedeki arıcılık faaliyeti yürütenlerin de uyarılması yönünde duyuruların devam edeceği kaydedildi.