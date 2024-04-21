Çiftçilerin Borçları 700 Milyar Lirayı Geçti, Buğday Taban Fiyatı Açıklanmalı

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(ANKARA) -CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yılın ilk aylarında en çok ithal edilen ürünün buğday olduğunu belirterek, çiftçilerin kredi ve piyasaya borçlarının 700 milyar lirayı geçtiğini söyledi. Gürer, "Çiftçilerimiz ürettikleri ürünü hasat ettikten sonra satıp borçlarını ödemek istiyorlar. Ülkemizde bu yıl taban fiyatının açıklanmaması çiftçiyi kaygılandırıyor, düşük taban fiyatı kaygısı var. Bir an önce buğday taban fiyatı açıklanmalıdır" dedi.

CHP'li Gürer, buğday için Çukurova'da hasat döneminin yaklaştığına dikkat çekerek, "Çiftçilerimiz buğday taban fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyor, Toprak Mahsulleri Ofisi ise yılbaşından beri ithalata devam ediyor" dedi.

"BUĞDAY TABAN FİYATI AÇIKLANSIN"

Yılın ilk iki ayında 1 milyon 578 bin 854 ton buğday ithal edildiğini, yurt dışına 389 milyon 789 bin 753 dolar para ödendiğini belirten Gürer, "Ülkemizin toprakları ve çiftçileri var, buğdayı ithal devam ediyor. Dahilinde işleme rejimi (DİR) kapsamında her yıl ortalama 10 milyon ton buğdayı yurt dışından alıyoruz. Yurt dışına döviz ödüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi depoları yurt dışından getirdiği ürünle doldurunca geçen yıl randevulu sistemi işletmeyip yerli üreticiye eziyet etti ve çiftçilerimiz mağduriyet yaşadı. Bir kısım çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne buğdayını veremedi, tüccara gitmek zorunda kaldı ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatının altında ürününü satmak zorunda kaldı" diye konuştu.

"ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERMELİYİZ"

Gürer, çiftçilerin kredi ve piyasaya borçlarının 700 milyar lirayı geçtiğini belirtti. Gürer, "Çiftçilerimiz ürettikleri ürünü hasat ettikten sonra satıp borçlarını ödemek istiyorlar. Ülkemizde bu yıl taban fiyatının açıklanmaması çiftçiyi kaygılandırıyor, düşük taban fiyatı kaygısı var. Bir an önce buğday taban fiyatı açıklanmalıdır. Yılın ilk iki ayında buğdayın dışında en çok ithalatı soya ve ayçiçeği ham yağında yapmışız. Bunları kendimiz yetiştirmeliyiz, yurt dışına kaynaklarımızı boşa akıtmamalıyız. Çiftçimize destek vermeliyiz. Taban fiyatları girdi maliyetlerine göre bir an önce açıklamak, çiftçinin kaygısını ortadan kaldıracaktır. Aksi takdirde, taban fiyattan mutlu olmayan çiftçi topraktan daha fazla uzaklaşacaktır" dedi.