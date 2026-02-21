Çiftin cinayetinde tutuklama

TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çiftinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Suriyeli hurdacı Şadi Hafız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 çocuk babası Hafız, savcılıktaki ifadesinde, "Turgut Çakaloğlu'nu 3-4 ay kadar önce maddi sıkıntı yaşadığım bir dönemde markette ekmek alırken gördüm. Kartla değil de cebinden çıkardığı parayla alışveriş yaptı. Cebinde çok para çıkardığını görünce takip ettim. 2 katlı müstakil bir evde yaşadığını gördüm. Türkçe bilmediğim için konuşmadım. Ondan sonra maddi sıkıntım geçti ve Çakaloğlu'nu unuttum" dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANI KILIĞINDA EVE GİTMİŞ

1 ay önce yeniden maddi sıkıntıya girdiğini, aklına Turgut Çakaloğlu'nun geldiğini ifadesinde belirten Hafız, "Bunun üzerine tekrar evine gittim. Bir süre kapıda bekledim, daha sonra kapıyı çaldım ancak açan olmadı. 2-3 gün sonra saat 10.00 - 11.00 gibi tekrar evine gittim. Üzerime belediye işçileri gibi mavi askılı kıyafet giydim. Elime de Türkçe yazılı bir evrak alıp, kapısını çaldım. Türkçe olarak 'Su' diye seslendim. Kapı açılınca yaşlı adama saldırıp, 'Para ver' diye seslendim ama bağırıp, bir şeyler söyledi. Ancak, Türkçe bilmediğim için ne söylediğini anlamadım. Bağrışma esnasında evin üst katından 'Ne oluyor' diye ses geldi. Panikleyip yaşlı adamı boğazından ve göğsünden bıçakladım, sonra yukarı çıktım. Merdivenin başında Nuran Çakaloğlu ile karşılaştım. Ona 'Para, para' diye bağırdım. Korku içinde dolabı açıp bir zarf verdi. Zarfın içinde 5 bin TL para ve bir kolye ve 1 çift küpe vardı. Bunları aldım. Daha fazlasını istediğimde ise 'Para yok hepsi bankada' deyip, bağırmaya başladı. Onu da bıçakladım. Hemen ölmedi, çömelince sırtından da bıçakladım. Ellerim çıplak olduğu için hiç bir yere dokunmadım. Evden çıkarken yaşlı adamın öldüğünü ancak kadının inleme sesleri halen geliyordu. Dizüstü bilgisayar çantasında yanımda getirdiğim yedek kıyafetleri giyip evden çıktım. Kadın doğum hastanesine doğru yürüyüp, minibüse bindim. İncirliova yolu üzerindeki Kızılay Deresi'ne gidip, kıyafetleri ve bıçağı attım" sözlerini kullandı.

ÇOCUKLARINI BAHANE GÖSTERDİ

İfadesinde, para istemek için eve gittiğini, amacının öldürmek olmadığını savunan Hafız, "İkisi de bağırmaya başlayınca panikleyip, öldürdüm. Kendilerini öldürmek için bir sebebim yoktu. Ne yapacağımı şaşırdım. Amacım sadece çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermek için para almaktı. Hırsızlıktan pişman değilim. Parayı çocuklarımın ihtiyaçları için harcadım, kalan kısmını da ATM'den hesabıma yatırdım. Çocuklarım için yaptım ama bu kişileri öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.

Melek FIRAT/ AYDIN,