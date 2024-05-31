Yalova\'da mahsur kalan tilki itfaiye tarafından kurtarıldı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir evin bodrumunda mahsur kalan tilki, itfaiye ekibince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sahil Mahallesi Akın 2 Sokak'ta bir evin bodrumunda tilkiyi gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek mahsur kalan tilkinin güvenli şekilde kurtarılması için gerekli hazırlıkları yaptı.

Özel ekipmanlarla hayvanı herhangi bir zarar görmeden bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra tilkiyi doğal yaşam alanına saldı.