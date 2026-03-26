Çığ Düşmesiyle Kapanan Yol Açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Şırnak- Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Suvari Kutra Geçidi bölgesine dün çığ düşmesi sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerce yolun ulaşıma açılması, mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.
