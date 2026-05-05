Çığ Felaketinde Kayıp Çoban İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı - Son Dakika
05.05.2026 21:05
Ardanuç’ta çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için 82 kişilik ekip arama yapıyor.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te, 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde kar altında kalan çoban Bülent Gezer için yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler yaptığı çalışmalarda kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel'in cansız bedenlerine ulaştı, Bülent Gezer ise bulunamadı. Bölgedeki yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle 4 Ocak'ta çalışmalara ara verildi.

KAYIP ÇOBAN İÇİN 82 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Bülent Gezer'i arama çalışmaları, dün yeniden başladı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa, Çoruh ve Şavşat arama kurtarma gönüllüleri ile köylülerin de destek verdiği 82 kişilik ekip, bölgede geniş çaplı bir tarama yürütüyor. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmaları, Zekeriya köyü sakinlerinden Bülent Gezer'e ulaşılana kadar aralıksız devam edecek.

Kaynak: DHA

