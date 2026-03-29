Çığ Nedeniyle Kapanan Yol 5 Gün Sonra Açıldı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 5 gün süren yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolu, 5 gün önce düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Çığın ardından İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı. Zorlu coğrafi şartlar ve dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makineleriyle yolu açmak için yoğun mesai harcadı. Yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri ve çığ birikintileri çalışmaları güçleştirdi. Ekiplerin aralıksız çalışmasının ardından yol temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

