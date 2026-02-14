Çığ Uyarısı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu

Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Sıcaklıkların artmasıyla kar erimelerinin oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.