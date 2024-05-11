Çiğli Belediye Başkanı Doruk Çukurcu'ya Sürpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Doruk Çukurcu'ya Sürpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, SMA hastası Doruk Çukurcu'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Başkan Yıldız, Doruk'u desteklemeye devam ediyor.

11.05.2024 13:14
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(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli'de yaşayan 9 yaşındaki SMA hastası Doruk Çukurcu'ya sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Adaylık döneminden bu yana tedavisine destek olduğu Doruk'u doğum gününde de yalnız bırakmayan Başkan Yıldız, "Tüm hemşehrilerimiz Doruk'u kendi evladı gibi görmeli ve ona destek olmalı. Biliyorum ki Çiğli merhametli ve yüce gönüllüdür" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız geçtiğimiz ay yapılan belediye meclis toplantısında meclis oturumlarından alacakları ücreti Doruk Çukurcu'ya hibe etmeyi teklif etmiş ve bu öneri oy birliği ile kabul edilmişti. Başkan Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, bugünkü doğum gününde Doruk ve ailesi ile bir araya geldi. Etkinliğe CHP İlçe Başkanı Erkan Akar, CHP Çiğli kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"DORUK, MERHAMET VE VİCDAN SAHİBİ HERKESİN ÇOCUĞU"

Çiğlili yurttaşlara, Doruk'a kendi evlatları gibi sahip çıkması için çağrıda bulunan Yıldız, "Şunu bilmenizi isterim ki Çiğli'de bir tane Doruk'umuz var. O bugünden itibaren merhamet ve vicdan sahibi herkesin çocuğu. Doruk bizim nazarımızda asla siyasi bir malzeme değil. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, nerede bir engelli, yoksul ve emekçi varsa orada olmamızı ve ona destek olmamızı istedi. Biz de bu isteği bir şiar edindik. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak Çiğli'deki tüm işçilerin, emekçilerin, yetimlerin, öksüzlerin ve Doruk gibi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerden isteğim lütfen Doruk'u kendi evladınız gibi görün ve ona destek olun. Biliyorum ki Çiğli merhametli ve yüce gönüllüdür. Bu vesileyle doğum güne katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız, Doruk'un Ramazan Bayramı'nda kendisinden istediği astronot şeklindeki gökyüzü küresini ve robotu doğum gününde ona hediye etti. Yıldız çifti, doğum gününe katılan Doruk'un kuzenlerine de peluş oyuncak ve gökyüzü küresi armağan etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Doruk Çukurcu'ya Sürpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli Belediye Başkanı Doruk Çukurcu'ya Sürpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi - Son Dakika
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