Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İlkokul Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İlkokul Öğrencileriyle Buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde ders başı yapan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Başkan Yıldız, 'Çocuklarımızın, ilk okul gününde heyecanına ortak olduk. Hepsine mutlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum' dedi.

10.09.2024 09:56  Güncelleme: 11:35
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde ders başı yapan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Başkan Yıldız, "Çocuklarımızın, ilk okul gününde heyecanına ortak olduk. Hepsine mutlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.

Başkan Yıldız, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Evka-2 Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları dolaştı. Öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Başkan Yıldız, hepsiyle tek tek sohbet edip, isteklerini dinledi. Yıldız, bu özel günü daha da anlamlı kılmak için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarken resmedildiği puzzle ile zeka küplerini çocuklara dağıttı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yıldız, şöyle konuştu:

"Başarı dolu bir yıl diliyorum"

"Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim döneminin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılarla dolu, sağlıklı ve verimli geçmesini diliyorum. Okulların açıldığı ilk gün her zaman şenlik havasında geçmiştir. Bizde çocuklarımızın coşkusuna ve mutluluğuna eşlik etmek için Evka-2 Mahallemizde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nu ziyaret ettik. Sınıfları gezerek öğrencilerimizle sohbet ettik. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin desteğiyle, çocuklarımızın bu eğitim öğretim yılını en iyi şekilde tamamlayacağına yürekten inanıyorum. Çiğli Belediyesi olarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına çözüm üretmek için imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İlkokul Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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